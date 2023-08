Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diverse Verkehrsstraftaten begangen und geflüchtet

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Tage gegen 17:40 Uhr wollten Polizisten einen Pkw und dessen Fahrer in der Oststraße in Rudolstadt kontrollieren. Dazu stiegen zwei Beamte aus dem Streifenwagen aus und positionierten sich neben dem Fahrzeug. Der Fahrer des Fahrzeuges versuchte sich der Kontrolle fahrend zu entziehen. Ein Polizist stellte sich dem Fahrer in den Weg, indem er sich deutlich sichtbar vor das Auto platzierte. Dem ungeachtet fuhr der Mann auf den Beamten zu, sodass sich dieser nur durch einen Sprung zur Seite vor einer Kollision mit dem Pkw retten konnte. Der Polizist blieb unverletzt. Der Fahrer des Pkw konnte vorerst fliehen. Nach einer kurzen Fahndung wurde das gesuchte Auto auf einem Parkplatz gefunden. Durch Zeugen wurde bekannt, dass sich eine männliche Person in einem Gebüsch in der Nähe des Fahrzeuges versteckt hält. Es handelte sich um den gesuchten Beschuldigten. Der polizeibekannte 42-Jährige war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem war das von ihm genutzte Fahrzeug nicht zugelassen und nicht versichert. Weiterhin wird gegen den Mann wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie weiterer begangener Verkehrsstraftaten ermittelt.

