LPI-SLF: Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, gegen 09.15 Uhr, befuhr der 73-jährige Fahrer eines PKW in Pößneck den Steinweg in Richtung Poststraße. Beim Überqueren der Straße des Friedens beachtete er den vorfahrtsberechtigten 62-jährigen Mopedfahrer nicht und stieß mit diesem zusammen. Der Mopedfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

