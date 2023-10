Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 20.10-22.10.23 ++

Lüneburg (ots)

Stadt und Landkreis Lüneburg

Lüneburg - Diebstahl aus einem Zimmer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Im Verlauf des Tages am Freitag betreten Unbekannte in der Straße Am Kaltenmoor durch ein Fenster das Zimmer des Geschädigten und durchwühlen die Schränke. Es werden Schmuck und Bargeld entwendet.

Gefährliche Körperverletzung in Lüneburg Im Stadtteil Kaltenmoor ist es Freitagabend während einer Feier zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den alkoholisierten Feiernden gekommen. Im Verlauf hat ein 41-jähriger Mann einer 55-jährigen Frau gegen die Schulter und einer 33-jährigen ins Gesicht getreten und mit Reizgas besprüht. Gleichzeitig sei dem 41-jährigen gegen den Kopf getreten worden. Mehrere Personen wurden leicht verletzt.

Lüneburg - Diebstahl aus Transporter

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Samstagmorgen brechen Unbekannte einen Transporter im Bereich der Wilhelm-Hillmer-Straße auf und entwenden diverses Werkzeug aus dem Inneren des Transporters. Es entsteht ein Sachschaden von über 2000 Euro. Zu einem weiteren Diebstahl aus einem Transporter ist es in der Zeit von Donnerstagabend bis Samstagmorgen in der Straße Am Venusberg gekommen. Auch hier wird diverses Werkzeug entwendet. Es entsteht ein Schaden von über 5000 Euro.

Lüneburg - Ladendieb erwischt und mit Diebesgut angetroffen Am 21.10. kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einer Parfümerie in der Großen Bäckerstraße. Ein 52-jähriger entwendete nach derzeitigen Erkenntnissen ein Parfum. Er steckt dieses in seine Jackentasche und verlässt das Geschäft, ohne das Parfum im Wert von 60 Euro zu bezahlen. Eingesetzte Beamte können den Dieb in der Nähe antreffen und das Diebesgut sicherstellen. Außerdem wird diverses weiteres Diebesgut aus einem anderen Geschäft bei ihm festgestellt.

Lüneburg - Diebstähle aus Wohnhäuser

In den frühen Abendstunden des 21.10. gelangen Unbekannte im Stadtteil Schäferfeld durch eine offene Terrassentür in das Erdgeschoss des Einfamilienhauses, durchsuchen sämtliche Räume und entwenden einen Pkw-Schlüssel. Die Geschädigten haben sich währenddessen im Garten sowie im Obergeschoss aufgehalten. Nur wenige Minuten danach betritt ein Mann in einer benachbarten Straße ebenfalls durch eine offenstehende Terrassentür ein anderes Einfamilienhaus und entwendet eine Geldbörse. Die anwesenden Hausbewohner können den Mann kurzzeitig festhalten. Der Mann verliert dabei das Diebesgut, kann jedoch flüchten. Vor dem Haus hinterließ dieser vermutlich sein Fahrrad. Polizeibeamte stellten das Rad sicher und fahndeten in der Folge im Nahbereich. Dies verlief negativ. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Artlenburg - Körperverletzung auf Herbstmarkt In der Samstagnacht schlägt ein 19-jähriger einem gleichaltrigen Mann mit der Faust ins Gesicht. Das verletzte Opfer muss im Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Gegen den Verursacher wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Verkehrsunfall zwischen Melbeck und Grünhagen mit alkoholisiertem Fahrzeugführer Am Sonntag, gegen 01:45 Uhr, wird ein in Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug gemeldet. Dabei ist es zu einer unmittelbaren Gefährdung eines anderen Fahrzeugführers gekommen. Das Fahrzeug wird an der Halteradresse mit einem frischen Unfallschaden festgestellt. Der 42-jährige Fahrzeugführer steht unter dem Einfluss von Alkohol. Es wird eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Fahrt mit E-Scooter unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne gültigen Versicherungsschutz Im Verlauf einer Verkehrskontrolle eines 18-jährigen E-Scooter-Fahrers in der Samstagnacht auf der Friedrich-Ebert-Brücke, wird festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht und dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht.

Echem - Räuberischer Angriff auf Taxifahrerin und anschließender tätlicher Angriff auf die eingesetzten Beamten Ein 30-jähriger Fahrgast eines Taxis entreißt der Taxifahrerin nach fehlender Zahlfähigkeit gewaltsam das Handy aus der Hand. Er greift die Taxifahrerin körperlich massiv an, in dem er sie aus dem Taxi zerrt und ihr u.a. ein Haarbüschel herausreißt. Der Mann kann durch eine Zeugin an einer weiteren Gewaltanwendung gehindert werden. Einer vor Ort eingesetzten Beamtin spuckt er ins Gesicht. Während der Fahrt im Streifenwagen zur Dienststelle, zum Zwecke einer angeordneten Blutentnahme, leistet er erheblichen Widerstand und greift mehrere Beamte an. Diese werden leicht verletzt. Der Beschuldigte wird in Gewahrsam genommen.

PK Uelzen

Körperliche Auseinandersetzung auf dem Martinimarkt Am Freitag kommt es in Uelzen gegen 22:00 Uhr auf dem Martinimarkt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Gruppen. Hierbei schlagen und treten mehrere, bislang unbekannte Täter unvermittelt auf eine Gruppe Jugendlicher (16 J., 16 J., 17 J.) ein. Die Jugendlichen werden hierdurch leicht verletzt.

Hinweise zur Aufklärung der Tat bitte an die Polizei Uelzen, Tel.: 0581 / 930 0

Randalierer leistet Widerstand

Am Samstag randaliert in Uelzen gegen 05:35 Uhr ein 29-jähriger Mann aus Dannenberg. Hierbei schlägt er die Fensterscheibe einer Wohnungstür ein. Gegen die Maßnahmen der vor Ort eingesetzten Beamten leistet der Mann erheblichen Widerstand, welcher unter anderem durch den Einsatz eines Reizstoffsprühgerätes beendet wird.

Gegen den Mann aus Dannenberg wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall durch Vorfahrtverstoß

Am Freitag kommt es in Uelzen um 20:18 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Birkenallee / Ripdorfer Straße. Hierbei befährt eine 52-jährige Frau mit ihrem PKW die Ripdorfer Straße, möchte die Kreuzung überqueren und übersieht einen von rechts kommenden, bevorrechtigten PKW (40 J., m.). In Folge dessen kommt es zum Zusammenstoß beider PKW. Hierbei werden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Der bevorrechtigte PKW wird weiterhin gegen einen dritten PKW (56 J., w. / 18 J., w. // beide unverletzt) sowie gegen eine Ampelanlage geschleudert.

Alkoholisierter Fahrzeugführer stürzt mit E-Scooter Am Samstag befährt ein 65-jähriger Fahrzeugführer gegen 16:35 Uhr mit seinem E-Scooter die Albertstraße in Uelzen. Augenscheinlich alkoholbedingt stürzt er hierbei und verletzt sich leicht. Zwei sich in ihrer Freizeit vor Ort befindliche Polizeibeamte werden auf die Situation aufmerksam und helfen dem Mann. Hierbei können sie eine Alkoholbeeinflussung des Fahrzeugführers feststellen. Die hinzugezogenen Kollegen können bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von 2,4 Promille feststellen. Der Mann wird mit einem Rettungswagen dem Helios-Klinikum Uelzen zugeführt. Hier wird eine Blutentnahme zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration durchgeführt.

Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren verantworten.

Alkoholisierter Fahrzeugführer stellt sich nach Unfallflucht selbst Am Samstag befährt ein 67-jähriger Mann aus dem Landkreis Uelzen gegen 18:30 Uhr die L265 zwischen Batensen und Suhlendorf. Augenscheinlich alkoholbedingt kollidiert er hier mit drei Leitpfosten und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. An seiner Wohnanschrift angekommen, stellt sich der Mann telefonisch selbst. Ein freiwilliger Atemalkoholtest führt zu einem Ergebnis von 2,17 Promille. Eine Blutentnahme ist durchgeführt und die Fahrerlaubnis des Mannes vorläufig entzogen worden.

Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren verantworten.

PK Lüchow-Dannenberg

Langendorf - Großeinsatz für neun freiwillige Feuerwehren Am Freitagabend geriet in Langendorf, aus bislang ungeklärter Ursache, eine Werkstatt in Brand. Der Brand erstreckte sich vollumfänglich über das Gebäude. Die freiwilligen Feuerwehren aus den Ortschaften Dannenberg, Wietzetze, Siemen, Gusborn, Langendorf, Wustrow, Hitzacker, Laase und Quickborn rückten mit einer Vielzahl von Kameraden zum Brandort aus. Das Werkstattgebäude wurde größtenteils zerstört. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Dannenberg - Verdacht des Fahrens unter der Beeinflussung von Betäubungsmittel Am Samstagmittag kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung den Führer eines Kraftfahrzeuges (21 Jahre) in Dannenberg. Hierbei führten die Beamten mit dem Führer des PKWs körperliche Tests durch, die Indikatoren für eine mögliche Beeinflussung darstellen können. Bei diesen Tests zeigte der Proband diverse Auffälligkeiten. Ein Urintest wurde durch den Probanden verweigert. Daraufhin wurde eine Blutentnahme im Elbe - Jeetzel - Klinikum in Dannenberg angeordnet und durchgeführt.

Wustrow - Mehrere Lauben aufgebrochen

In einem Tatzeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagmittag kam es in Wustrow zu einer Serie von Einbruchdiebstählen in Gartenlauben. Hierbei verschafften sich die derzeit unbekannten Täter Zutritt zu zwei Gartenlauben. Jedoch wurden nur bei einer Laube diverse Gerätschaften entwendet. Bei einem dritten Grundstück kam es zu einer Sachbeschädigung. Hierzu wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüchow unter der Telefonnummer 05841-1220 entgegen.

Dannenberg - Gefährliche Körperverletzung Am Samstagabend kam es in Dannenberg zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen drei männlichen Personen. Dabei verletzte ein Mann (34 Jahre) zwei weitere Männer (34 und 30 Jahre) unter anderem mit einer gefüllten Bierdose, Faustschlägen und Tritten. Als eine Zeugin sich dem Geschehen näherte, flüchtete der Beschuldigte vom Tatort. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Gartow - Hier stimmte nichts

In den frühen Morgenstunden des Sonntages kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in Gartow den Führer eines Kraftfahrzeuges (28 Jahre). Hierbei stellte sich heraus, dass der Führer des PKWs keine Fahrerlaubnis besitze und er zudem vor Fahrtantritt Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert hatte. Der Beschuldigte musste sich in der Elbe-Jeetzel-Klinik einer Blutentnahme unterziehen. Gegen die männliche Person wurden zwei Straf- und zwei Ordnungsverfahren eingeleitet.

Gorleben - Verkehrsunfallflucht

Am frühen Sonntagmorgen kam es im Bereich Gorleben auf der K38 zu einer Verkehrsunfallflucht. Am Unfallort konnten die Beamten ein amtliches Kennzeichen des mutmaßlich geflüchteten PKW und die Verkleidung eines Außenspiegels feststellen. Den Spuren zur Folge kam der bislang unbekannte Fahrzeugführer aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und touchierte zwei Leitpfosten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüchow unter der Telefonnummer 05841-1220 entgegen.

