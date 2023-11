Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Dank Zeugenhinweis - Fahrraddiebe auf frischer Tat erwischt

Greifswald (ots)

In den heutigen frühen Morgenstunden (06.11.2023, gegen 02:45 Uhr) teilte eine Hinweisgeberin telefonisch im Polizeihauptrevier Greifswald mit, dass sie soeben Zeugin eines Fahrraddiebstahls geworden ist. Ihren Angaben zufolge, hätten zwei männliche Personen unmittelbar zuvor in der Langen Straße in Greifswald ein Fahrrad entwendet und seien mit diesem in einem anliegenden Hauseingang verschwunden. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten eben diese Personen feststellen und das Fahhrad, welches sie noch immer bei sich hatten, in Augenschein nehmen. Auf Befragung gaben die beiden 18- und 19-jährigen deutschen Tatverdächtigen nicht nur zu, dieses zuvor entwendet zu haben, sondern gaben auch den Diebstahl weiterer vier Fahrräder zu. Diese konnten ebenfalls vor Ort sichergestellt werden. Die Tatverdächtigen wurden in Gewahrsam genommen. Eine Sachfahndungsüberprüfung ergab, dass eines der aufgefundenen Fahrräder bereits im August diesen Jahres als gestohlen gemeldet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen aufgenommen und prüft gegenwärtig weitere Tatzusammenhänge. Beide Tatverdächtige wurden nach Beendigung der polizeilichen Sofortmaßnahmen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

