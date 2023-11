Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sachbeschädigungen; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Brände

Reutlingen (ots)

Sachbeschädigungen (Nachtrag zur Pressemitteilung vom 20.11.2023/11.14 Uhr)

Wie bereits berichtet, sind am Samstag und Sonntag mehrere Sachbeschädigungen, verursacht mutmaßlich durch dieselben Täter, in der Reutlinger Innenstadt sowie an einem Riesenrad auf dem Manfred-Oechsle-Platz festgestellt worden. Wie nun bekannt wurde, kam es zu insgesamt zehn Farbschmierereien, die zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro geführt haben.

Die Stadt Reutlingen hat nun für die Benennung des Täters oder für Hinweise, die entscheidend für die Aufklärung der Tat sind, eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Sie entscheidet unter Ausschluss des Rechtsweges über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Wahrnehmung präventivpolizeilicher Aufgaben oder die Verfolgung von Straftaten gehört. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen weiterhin unter 07121/942-3333 entgegen. (jp)

Reutlingen (RT): Unfall im Einmündungsbereich

Ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Autofahrerinnen hat sich am Montagnachmittag auf der L384 im Stadtteil Ohmenhausen ereignet. Eine 67-jährige Lenkerin eines Opel Corsa befuhr die Landesstraße gegen 17.20 Uhr in Richtung Ohmenhausen und bog nach links in die Brühlstraße ab. Im dortigen Einmündungsbereich kollidierte sie mit einer entgegenkommenden und geradeausfahrenden 52-jährigen Audi Q3-Lenkerin. Die beiden Fahrerinnen wurden im Anschluss durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Fahrzeuge waren außerdem nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 39.000 Euro geschätzt. (jp)

Riederich (RT): Wohnungseinbruch

In ein Einfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße sind Unbekannte am Montag zwischen 11.30 Uhr und 18.30 Uhr eingebrochen. Nachdem sich die Eindringlinge über eine Tür gewaltsam Zugang in das Gebäude verschafft hatten, wurde ein Zimmer nach Stehlenswertem durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde wie auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt. Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei unterstützen das Polizeirevier Metzingen, das die Ermittlungen aufgenommen hat. (jp)

Grabenstetten (RT): Wohnungseinbruch

Ein Wohnhaus in der Bodembaumgasse ist am Montag das Ziel von Einbrechern geworden. Die bislang Unbekannten drangen zwischen sieben Uhr und etwa 18.15 Uhr über ein Fenster gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und durchwühlten sämtliche Räume nach möglichem Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der Sachschaden ist, ist aktuell noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Trochtelfingen (RT): In Einliegerwohnung eingestiegen (Zeugenaufruf)

Bislang Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Donnerstag, 13.30 Uhr, und Montag, 14.45 Uhr, in eine Einliegerwohnung in der Straße Beim Käpelle in Steinhilben eingebrochen. Wie bislang bekannt, drangen die Täter gewaltsam über ein Fenster in die Wohnung ein und durchsuchten dort sämtliche Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen zogen sie ohne Beute von dannen. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Alb hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in den vergangenen Tagen in Steinhilben verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07129/92862-0 zu melden. (jp)

Reutlingen (RT): Alkoholisiert Unfall verursacht

Eine Blutprobe und seinen Führerschein musste ein junger Autofahrer nach einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Dienstag abgeben. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der 22-Jährige mit einem Seat gegen Mitternacht auf der Reichenbachstraße unterwegs und streifte mit seinem Wagen ein am Straßenrand geparktes Auto. Da ein Atemalkoholtest beim Fahrer einen vorläufigen Wert von rund 1,5 Promille ergab, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Der Gesamtschaden an den beiden Pkw, die abgeschleppt werden mussten, dürfte sich auf circa 10.000 Euro belaufen. (mr)

Esslingen (ES): Kleinbrand in Pliensauvorstadt

Die Einsatzkräfte sind am späten Montagabend, gegen 22.25 Uhr, zu einem Wohnhaus in der Parkstraße in der Pliensauvorstadt ausgerückt. Zuvor war der Rettungsleitstelle Rauchgeruch in dem Gebäude gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, hatten in einem Zimmer im Dachgeschoss Blumenkübel aus noch unbekannter Ursache zu schwelen und zu rauchen begonnen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Das Gebäude blieb bewohnbar. (mr)

Nürtingen (ES): Vorfahrt missachtet

Schwere Verletzungen hat eine Pedelec-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen in Nürtingen erlitten. Ein 63-Jähriger war kurz nach 05.30 Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse auf der Werastraße unterwegs und wollte nach links in die vorfahrtsberechtigte Gerberstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit der von links, auf dem Radfahrstreifen kommenden, 55 Jahre alten Pedelec-Lenkerin. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte sie zu Boden und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. (ms)

Wernau (ES): Beim Abbremsen gestürzt

Mit leichten Verletzungen musste ein gestürzter Zweiradlenker am Montagmorgen in eine Klinik gebracht werden. Der 47-Jährige war gegen 06.50 Uhr mit einem Leichtkraftrad der Marke Honda auf der B 313 von der B 10 herkommend in Richtung Nürtingen unterwegs. Als ein vorausfahrender, 23 Jahre alter VW-Lenker verkehrsbedingt auf Höhe von Wernau abbremsen musste, bremste der Zweiradlenker ebenfalls stark ab. Hierbei geriet er auf der nassen Fahrbahn zunächst ins Schleudern, stürzte dann zu Boden und rutschte mit seiner Honda unter den VW. Der 47-Jährige wurde vom Rettungsdienst betreut und zur medizinischen Versorgung in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 3.500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen der Bundesstraße gesperrt werden. (ms)

Köngen (ES): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Spitalgartenstraße ist am Montag eingebrochen worden. Unbekannte Täter gelangten zwischen 8.15 Uhr und 18.10 Uhr über eine Tür ins Innere des Gebäudes, woraufhin sie innerhalb des Gebäudes eine weitere Tür gewaltsam aufbrachen. In der Folge durchwühlten die Einbrecher ein Zimmer nach Stehlenswertem und zogen mit diversen Wertsachen unerkannt von dannen. Der Polizeiposten Wendlingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Kirchheim (ES): Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montagabend auf der L1207 ereignet hat. Eine 18-Jährige befuhr die Landesstraße gegen 20.50 Uhr mit ihrem 3er-BMW in Richtung Freitagshof als sie im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und nach einer 180 Grad-Drehung mit der Leitplanke kollidierte, wo sie letztlich zum Stehen kam. Mit einem Rettungswagen wurde die derzeitigen Erkenntnissen zufolge Leichtverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird in Summe auf etwa 9.000 Euro geschätzt. (jp)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Bäckerei

In eine Bäckerei in der Tübinger Südstadt ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. In der Zeit von 18 Uhr bis 05.30 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Schiebetür in den Verkaufsraum der Filiale in der Hügelstraße. Im Inneren durchwühlte der Einbrecher das Inventar. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete er eine noch unbekannte Anzahl an Energydrinks. Das Polizeirevier Tübingen hat zusammen mit Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Ammerbuch (TÜ): In Gegenverkehr geraten

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Pkw-Lenker bei einem heftigen Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B 296 erlitten. Ein 37-Jähriger befuhr gegen 15 Uhr mit einem 3er BMW die Bundesstraße von Entringen herkommend in Richtung Tübingen. Kurz nach dem Ortsende geriet er mit seinem Wagen vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Verlauf einer Linkskurve in den Grünstreifen. Anschließend übersteuerte der BMW-Lenker sein Fahrzeug, kam ins Schleudern und prallte gegen den entgegenkommenden Toyota eines 65 Jahre alten Mannes. Durch den Zusammenstoß wurde das komplette hintere Rad samt Aufhängung des BMW herausgerissen. Anschließend drehte sich der BMW noch und kam letztendlich auf einem angrenzenden Firmengelände zum Stehen, wo der Pkw zwei Eisenpfosten beschädigte. Der 65-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unterstützung rückte die Feuerwehr mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle aus. Während der Unfallaufnahme musste die B 296 bis kurz nach 17 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

Albstadt (ZAK): Kellerbrand

Ein Brand im Kellerbereich eines Wohnhauses in der Schillerstraße hat am Montagabend die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 19.50 Uhr ist dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei ein Brand des dortigen Gebäudes gemeldet worden. Vor Ort konnten Flammen im Kellerbereich festgestellt und durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Während des Einsatzes wurden mehrere Bewohner aus dem Gebäude evakuiert. Drei Bewohner wurden zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, die auf eine mögliche technische Ursache hindeuten könnten. (jp)

Balingen (ZAK): Brand in Wohnhaus

Ein Brand in einem Haus in der Lochstraße im Stadtteil Weilstetten hat am Montagnachmittag für Aufregung gesorgt. Gegen 17.25 Uhr waren die Einsatzkräfte ausgerückt, nachdem Rauch aus dem Dach der Doppelhaushälfte gemeldet worden war. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte somit ein Ausbreiten des Feuers. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Wert geschätzt. Das Polizeirevier Balingen hat zusammen mit Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (jp)

