Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Versuchtes Raubdelikt; Verkehrsunfälle; Einbruch; Baustellendiebstahl

Reutlingen (ots)

Versuchter Raub (Zeugenaufruf)

Zwei Jugendliche sind am Dienstagabend Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden. Der 17-Jährige und die 14-Jährige waren gegen 20 Uhr zu Fuß von einem Schnellrestaurant herkommend über die Silberburgstraße in die Bahnhofstraße unterwegs. Hierbei wurden sie von einem Trio verfolgt, das ihnen schon durch ihr Verhalten in dem Schnellrestaurant aufgefallen war. Auf Höhe einer Bushaltestelle vor einem Hotel in der Bahnhofstraße sprach einer der bislang unbekannten Jugendlichen den 17-Jährigen an und forderte ihn auf, seine E-Zigarette auszuhändigen. Als sich dieser weigerte, zog der Unbekannte ein Messer und bedrohte ihn damit. Dem 17-Jährigen gelang es, zusammen mit seiner Begleiterin in Richtung Bahnhof zu flüchten, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Trio verlief erfolglos. Von den unbekannten Jugendlichen liegt folgende Beschreibung vor: Der Täter ist etwa 180 cm groß, hat kurze, schwarze Locken sowie einen Bart. Er trug eine weiße Jogginghose sowie eine weiße Jacke und hatte eine schwarze Bauchtasche bei sich. Seine beiden Begleiter waren etwa 175 cm groß, hatten eine dickliche Figur und kurze, schwarze Haare. Sie waren komplett dunkel bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Reutlingen (RT): Bei Auffahrunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen dürfte eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der Karlstraße erlitten haben. Gegen 13.15 Uhr fuhr ein 34 Jahre alter Mann mit seinem Opel auf den verkehrsbedingt abbremsenden Opel einer 48-Jährigen auf. Die beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung offenbar unter Schock stehende Frau wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. An den Autos war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Esslingen (ES): Kilometerlanger Stau durch Pannen-Lkw auf B 10

Ein Pannen-Lkw hat ab Dienstagmittag auf der B 10 zu einem kilometerlangen Rückstau geführt. Gegen 13.20 Uhr war ein 45-Jähriger mit einem Mercedes Atego auf der Bundesstraße von Stuttgart herkommend in Richtung Plochingen unterwegs. Zwischen Esslingen-Zell und Deizisau lösten sich hinten rechts beide Reifen des Lasters, der dadurch auf einer Länge von rund 200 Metern tiefe Furchen in der Fahrbahnoberfläche verursachte. Ein hinter dem Lkw fahrender BMW wurde von aufgewirbelten Asphaltteilchen getroffen. Ob hier ein Schaden entstand, steht noch nicht fest. Die Reifen rollten über die Fahrbahn, ehe sie ohne Kontakt zu anderen Fahrzeugen zum Liegen kamen. Die Beschädigungen am Atego, der aufwändig abgeschleppt werden musste, dürften sich auf schätzungsweise 10.000 Euro belaufen. Zwischen 13.20 Uhr und 16.45 Uhr war der linke Fahrstreifen der B 10 blockiert, was im Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen führte. Kurzzeitig waren auch Vollsperrungen der Richtungsfahrbahn nach Göppingen erforderlich. (mr)

Filderstadt (ES): Fahrradfahrer gestürzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Rita-Maiburg-Straße im Stadtteil Bernhausen gestürzt. Der 75-Jährige kam gegen 15 Uhr mit seinem Rad auf der nassen Fahrbahn alleinbeteiligt zu Fall und zog sich hierbei Verletzungen unklaren Ausmaßes zu. Mit einem Rettungswagen wurde er anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (jp)

Winterlingen (ZAK): In Hallenbad eingebrochen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am vergangenen Wochenende im Hallenbad im Steigleweg sein Unwesen getrieben hat. Zwischen Freitag, 20 Uhr, und Montag, zehn Uhr, gelangte der Kriminelle ins Bad, wo er nachfolgend die Schränke des Personals aufbrach und ausplünderte. Soweit bislang bekannt ist, dürfte er dabei einen kleineren Bargeldbetrag erlangt haben, mit dem er anschließend unerkannt flüchtete. Der Polizeiposten Winterlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Meßstetten (ZAK): In die Leitplanke geprallt

Ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der K 7143 entstanden. Eine 23-Jährige war mit einem Audi A1 gegen 18.10 Uhr auf der Kreisstraße von Hossingen herkommend in Richtung Tieringen unterwegs. Ersten Ermittlungen nach kam die junge Frau vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der Haarnadelkurve auf der Katzensteig nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Pkw musste im Anschluss abgeschleppt werden. (ms)

Balingen (ZAK): Rüttelplatte gestohlen (Zeugenaufruf)

Eine Rüttelplatte der Marke Wacker im Wert von etwa 11.000 Euro haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag von einer Baustelle in der Lange Straße gestohlen. Zwischen 17 Uhr und 7.30 Uhr drangen die Diebe in das Baustellengelände ein und ließen die Arbeitsmaschine mitgehen. Zum Abtransport der schweren Rüttelplatte dürfte ein Fahrzeug oder ein Anhänger benutzt worden sein, weshalb das Polizeirevier Balingen auf Hinweise von Zeugen hofft, die im genannten Zeitraum dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeirevier Balingen, Telefon 07433/264-0. (jp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell