Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (22.11.2023) einen 26-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten beobachteten an einer Einkaufspassage an der Königstraße, wie der Tatverdächtige gegen 18.15 Uhr einem 28 Jahre alten Mann einen Gegenstand übergab. Sie nahmen den 26-jährigen Mann daraufhin nach kurzer Verfolgung an der Friedrichstraße fest. Er führte insgesamt zirka zehn Gramm Haschisch sowie rund 30 Kapseln rezeptpflichtiger Medikamente mit sich, die beschlagnahmt wurden. Der tunesische Staatsangehörige wird am 23.11.2023 einem Haftrichter vorgeführt. Der andere Mann, der die Drogen mutmaßlich gekauft hatte, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

