Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B9-LKW schlägt Funken

Büchelberg (ots)

Auf der B9, kurz vor dem Grenzübergang in Richtung Frankreich, musste ein Autotransporter gestoppt werden. Dieser ist zuvor einem Verkehrsteilnehmer aufgefallen, da er immer wieder Funken sprühe. Bei der Kontrolle wurde ein möglicher Defekt der Hydraulik festgestellt. Wodurch die hintere Unterkante des Aufliegers lediglich eine Bodenfreiheit von ca. 2cm hatte und immer wieder mit dem Asphalt in Berührung kam. Der Defekt konnte vor Ort notdürftig repariert werden, sodass eine Weiterfahrt in die nahegelegen Werkstatt möglich war.

