POL-S: 52-Jährige nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 52-jährige Audi-Fahrerin hat am Donnerstagmorgen (23.11.2023) nach einem Verkehrsunfall, bei dem sich ihr Fahrzeug überschlagen hat, leichte Verletzungen erlitten. Die 52-Jährige befuhr gegen 07.50 Uhr die Reinhold-Maier-Brücke in Fahrtrichtung Münster, um links in die Neckartalstraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kollidierte die Audi-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache mit zwei Ampelanlagen und überschlug sich daraufhin. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Verletzte und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden an dem Fahrzeug und den Lichtzeichenanlagen von rund 35.000 Euro.

