Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Kellereinbruch Polizeihubschrauber im Einsatz - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochmorgen (22.11.2023) in mehrere Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus an der Schwarzwaldstraße eingebrochen. Nachdem ein 50-jähriger Zeuge gegen 04.20 Uhr laute Geräusche aus dem Bereich des Kellers hörte und diesen nachgehen wollte, traf dieser dort auf den Unbekannten. Nach einer Ansprache durch den Zeugen, flüchtete der Einbrecher in Richtung Freudenstädterstraße. Fahndungsmaßnahmen, mit Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers, verliefen ohne Erfolg. Ob und was bei den Aufbrüchen entwendet wurde, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen. Der Unbekannte war männlich, zirka 25 Jahre alt, trug schwarze Kleidung, eine schwarze Basecap und schwarze Turnschuhe mit einer weißen Sohle. Zudem soll er nur gebrochen Deutsch gesprochen haben. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell