Polizei Wuppertal

POL-W: RS Nach Sachbeschädigungen in Remscheid - 38-Jähriger verdächtigt

Wuppertal (ots)

Im Zusammenhang mit einer Häufung von Sachbeschädigungen an geparkten Autos in Remscheid konnte die Polizei am vergangenen Freitagabend (25.08.2023, 21:40 Uhr) einen Mann vorläufig festnehmen. Ein Zeuge bemerkte den Verdächtigen im Bereich der Bushaltestelle Breslauer Straße. Zusammen mit zwei Bekannten konnte er ihn noch in der Nähe, an der Lenneper Straße, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Nach aktuellen Erkenntnissen könnte der polizeibekannte 38-Jährige für bislang 30 angezeigte Sachbeschädigungen verantwortlich sein. Ihn erwarten eine Strafanzeige und die Fragen der Kriminalpolizei. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell