Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb ermittelt und festgenommen

Stuttgart-Vaihingen/ Benningen am Neckar (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (21.11.2023) einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am 27.09.2023 in einem Modegeschäft am Vaihinger Markt mehrere Jacken gestohlen zu haben. Ermittlungen und das Wiedererkennen des Verdächtigen durch einen Polizeibeamten der Bundespolizei führten auf die Spur des Mannes. Die Beamten nahmen ihn am Dienstagmorgen in seiner Wohnung in Benningen am Neckar fest und beschlagnahmten Teile des Diebesgutes. Der algerische Staatsbürger wurde noch am Dienstag einem zuständigen Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte.

