Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Geschäftsräume

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am gestrigen Samstag bemerkte der Hausmeister eines Geschäftshauses im Foltzring Frankenthal Hebelspuren an der Eingangstür. Unbekannte Täter versuchten offenbar im Zeitraum 17.11.2023 17:15 Uhr bis 18.11.2023 10:50 Uhr durch Aufhebeln in die Räumlichkeiten zu gelangen. Die Türe hielt dem Versuch jedoch Stand. Der Schaden wird auf rund 200 EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell