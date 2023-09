Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: E-Scooter Fahrer flüchtet vor Polizei - Was dann kommt...

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Mittwoch um 18:18 Uhr kam es in der Straße "Weingarten" in Lippstadt zu einer außergewöhnlichen "Begegnung" der Polizei mit einem E-Scooter Fahrer.

Der Reihe nach:

Ein 31-jähriger Lippstädter fährt in der Straße "Weingarten", ohne auf den Verkehr zu achten, mit seinem E-Scooter vom Gehweg auf die Straße. Glück, dass ein Fahrzeugführer noch rechtzeitig ausweichen und so einen Zusammenstoß verhindern konnte. Pech, dieser Fahrzeugführer war Polizeibeamter und saß mit seinem Kollegen in einem Streifenwagen.

Der sich ankündigten Kontrolle entzog sich der 31-jährige über mehrere Straßen hinweg, ehe er in der "Langesche Wiese" gestellt werden konnte. Er gab an, "Panik" gehabt zu haben und sei deshalb geflüchtet.

Soweit hätte die Kontrolle noch relativ "entspannt" für ihn laufen können. Wäre da nicht ein gefälschtes Kennzeichen am E-Scooter und der Konsum von Betäubungsmitteln gewesen. Damit erwartet dem Lippstädter nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Ob der Roller ihm selbst gehört, konnte er auch nicht nachweisen. Aber er war sich sicher, diesen von einem "Peter" gekauft zu haben.

Auf seine Strafe kann er jetzt in Untersuchungshaft warten, denn bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizeibeamten fest, dass dieser zwei Haftbefehle offen hat.

In diesem Zusammenhang ist der Polizei im Kreis Soest folgende Informationen für E-Scooter Fahrer wichtig:

- Fahren Sie nüchtern! - Fahren Sie nicht auf dem Gehweg! - Fahren Sie nicht zu zweit auf einem Scooter! - Stellen Sie ihren Scooter ordentlich ab! - Tragen Sie am besten einen Helm! - Fahren Sie nicht zu schnell! - Seien Sie Nachts besonders vorsichtig!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell