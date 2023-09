POL-SO: Unfallflucht

Geseke (ots) - In der Zeit vom 26. September, 23:25 Uhr bis 27. September, 10:00 Uhr wurde in einen Imbiss in einer Tankstelle auf der Bürener Straße eingebrochen. Unbekannte Täter drangen gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein und entwendeten einen Fernseher. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (ja) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: ...

