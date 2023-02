Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit heruntergelassener Hose auf Spielplatz - Geschädigte und Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (22.03.2023) einen entblößten 51 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Bereich eines Spielplatzes am Haselwäldlesweg auf einer Bank saß. Ein Passant alarmierte am Nachmittag gegen 15.15 Uhr die Polizei, nachdem er den Mann mit heruntergelassener Hose und ohne Unterhose auf einer Parkbank sitzen sah. Ermittlungen ergaben, dass der Mann im Verdacht steht, am Vortag an derselben Örtlichkeit eine 55 Jahre alte Frau sexuell belästigt zu haben (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 22.02.2023: https://t1p.de/lhzz9). Die Beamten nahmen ihn daraufhin vorläufig fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

