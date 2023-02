Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebesgut zurückgelassen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Mittwoch (22.02.2023) versucht, Lebensmittel aus einem Geschäft an der Rembrandtstraße zu stehlen und auf ihrer Flucht eine Angestellte verletzt. Die Frau stand gegen 12.40 Uhr gemeinsam mit einem unbekannten Begleiter an der Kasse, als der Sicherungsalarm ertönte und die Kassiererin die junge Frau dazu aufforderte, den Inhalt ihres Rucksacks vorzuzeigen. Sie ergriff daraufhin die Flucht. Eine weitere Angestellte verfolgte sie und konnte sie in der Leinenweberstraße, im Bereich des Bahnübergangs einholen, wobei die Diebin sich wehrte und die Mitarbeiterin in den Arm biss. Unter Zurücklassung ihres Rucksacks flüchtete die Täterin anschließend in Richtung Sigmaringer Straße weiter. Die Unbekannte soll etwa 20 Jahre alt und schlank sein sowie große dunkelbraune Augen, starke Unreinheiten im Gesicht, einen dunklen Teint und glatte schwarze schulterlange Haare haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

