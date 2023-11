Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Rivalisierende Jugendliche gehen aufeinander los

Bestwig (ots)

Am Montag kam es in Bestwig im Bereich der Schützenhalle zu einem Aufeinandertreffen von rivalisierenden Jugendlichen. Die Polizei wurde gegen 15:00 Uhr telefonisch durch Zeugen auf eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen aufmerksam gemacht. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. Vor Ort konnten durch die Beamten der Wache Meschede nicht mehr alle Beteiligte angetroffen werden, weil sie sich zwischenzeitlich von der Tatörtlichkeit entfernt hatten. Diese wurden jedoch im Rahmen weiterer Ermittlungen im späteren Verlauf u. a. im Bereich des Bahnhofs in Meschede festgestellt. Wie sich später herausstellte, sind die Beteiligten zwischen 14 und 17 Jahre alt. Ein 14-Jähriger stammt aus dem Bereich Bestwig, die übrigen Jugendlichen sind in Meschede wohnhaft. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten mindestens sieben Jugendliche in einen gegenseitigen Konflikt, der offenbar in einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung endete. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen sollen Pfefferspray und ein Baseballschläger eingesetzt worden sein. Auch gibt es Hinweise auf ein mitgeführtes Messer. Inwiefern dieses auch eingesetzt wurde, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Auch die Hintergründe dieses Konflikts müssen noch aufgeklärt werden. Sechs Personen wurden leicht verletzt. Zwei Personen mussten in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Tatzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

