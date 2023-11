POL-HSK: Mit dem Taxi in die Polizeizelle

Niedereimer/Hüsten/Wennigloh (ots) - Am 25.11.2023 kam es im Tagesverlauf zu drei Einbrüchen in Wohnhäuser in Niedereimer, Hüsten und Wennigloh. In allen drei Fällen gelangten der oder die unbekannten Täter durch Aufhebeln von Fenster oder Terrassentür in die Wohnräume. In den Wohnungen wurden jeweils Schränke und Schubladen durchwühlt und Schmuck, Bargeld und weitere Wertgegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen Hinweise ...

