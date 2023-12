Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Kettenheim (ots)

Bei der Kontrolle eines 23-jährigen PKW-Fahrers am 11.12.2023 gegen 09.15 Uhr auf dem Parkplatz Hauxberg an der A 61 bei Kettenheim stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Drogeneinfluss fest. Ein Vortest verlief positiv auf mehrere Drogenarten. Schließlich räumte der 23-Jährige auch ein, am Vorabend und auch am vergangenen Wochenende Drogen konsumiert zu haben. Im Auto des 23-Jährigen fanden die Beamten zudem Joints und eine Ampulle mit einer Flüssigkeit, bei der es sich mutmaßlich auch um Drogen handelt. Die Joints und die Ampulle wurden sichergestellt. Die Weiterfahrt des 23-Jährigen wurde untersagt. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm drohen nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

