POL-DN: Zwei Personen nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Jülich (ots)

Am Freitagabend (10.11.2023 gegen 19:20 Uhr) kam es auf der Linnicher Straße (L253) in Jülich zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw. Eine 27- jährige Jülicherin befuhr die Linnicher Straße aus Fahrtrichtung Tetz kommend in Richtung Jülich. An der Einmündung des von- Schöfer- Rings beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie einen Aldenhovener, welcher mit seinem PKW entgegengesetzt in Richtung Tetz unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoss, beide Unfallbeteiligte zogen sich hierdurch Verletzungen zu. Sie wurden zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert, welche sie allerdings im Anschluss wieder verlassen konnten. Die Fahrzeuge wurden im Frontbereich derart stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrtüchtig waren. Sie mussten abgeschleppt werden.

