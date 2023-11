Polizei Düren

POL-DN: 15-jährige Jungs auf Supermarktparkplatz bedrängt

Düren (ots)

Zwei 15 Jahre alte Jungs aus Langerwehe wurden gestern Morgen (09.11.2023) von zwei Männern auf einem Supermarktparkplatz aufgefordert, Wertgegenstände auszuhändigen. Einem der beiden wurde Bargeld abgenommen.

Nur schnell vor der Schule zum Supermarkt wollten die beiden Jungs am gestrigen Donnerstag. Aber als sie um 07:30 Uhr aus dem Markt an der Nideggener Straße kamen, standen an den Einkaufswagen zwei Männer, beide etwa Anfang Zwanzig, und sprachen sie an. Zunächst wurde gezielt nach Tabak oder Blättchen gefragt, dann kamen die Täter näher und forderten die Jungs auf, ihre Hosentaschen zu entleeren. Schließlich griff einer der Männer einfach in die Jackentasche von einem der beiden Jungs und holte Bargeld heraus, das er an sich nahm. Als die 15-Jährigen sagten, dass sie keine Handys hätten, ließen die Männer von ihren ab.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

* etwa 18-20 Jahre alt

* etwa 1,95 m groß * kräftige, muskulöse Statur * blaue Mütze, blaue Sweatshirt-Jacke, blaue Jogging-Hose * sprach flüssig Deutsch

* etwa 18-20 Jahre alt

* etwa 1,80 m groß * Ziegenbart * Graue Jacke, trug Kapuze

Zeugen, die Hinweise zu den Männern oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell