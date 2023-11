Polizei Hamburg

POL-HH: 231106-3. Versuchtes Tötungsdelikt in Hamburg-Neuallermöhe

Hamburg (ots)

Tatzeit: 03.11.2023, 23:08 Uhr

Tatort: Hamburg-Neuallermöhe, Elisabeth-von-Thadden-Kehre

Ein 74-jähriger Kasache steht in dringendem Verdacht, Freitagabend seiner 71-jährigen Ehefrau eine lebensgefährliche Stichverletzung zugefügt zu haben. Der Tatverdächtige wurde dem Haftrichter vorgeführt.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Eheleute in einen Streit, in deren Verlauf der alkoholisierte 74-Jährige seiner Partnerin in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer in den Hals gestochen haben soll.

Die 71-jährige Frau habe zunächst Angehörige verständigt, welche nach ihrer Ankunft in der Wohnung den Rettungsdienst alarmierten. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Ebenfalls angeforderte Polizisten nahmen den Senior in der Wohnung vorläufig fest. Ein freiwilliger Alkotest des Mannes ergab einen Wert von über 1,7 Promille.

Im Zuge der medizinischen Betreuung stellte sich die Stichverletzung am Hals als potenziell lebensbedrohlich heraus, sodass die weiteren Ermittlungen von der Mordkommission (LKA 41) in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft (Abteilung für Kapitaldelikte) übernommen wurden. Der Zustand der 71-Jährigen ist mittlerweile stabil.

Der Tatverdächtige wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, ein Richter des Amtsgerichts Hamburg hat mittlerweile einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell