Polizei Düren

POL-DN: Wohnmobil gestohlen

Aldenhoven (ots)

Den Diebstahl eines Wohnmobils musste am Donnerstagmorgen ein Wohnmobil-Händler aus Aldenhoven feststellen.

Zwischen 17 Uhr am Mittwochnachmittag (08.11.2023) und 7 Uhr am Donnerstagmorgen (09.11.2023) haben unbekannte Täter ein auf dem Firmengelände in der Geilenkirchener Straße abgestelltes Wohnmobil entwendet, obwohl dieses zusätzlich mit einer Alarmanlage gesichert war. Es handelt sich um ein Wohnmobil der Marke HOBBY in Grau. Zur Tatzeit waren keine Kennzeichen angebracht.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen werden an die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell