Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Straßenverkehrsgefährdung durch Alkoholeinwirkung mit sechs beteiligten Fahrzeugen

Lippe (ots)

Ein 43-jähriger Unfallverursacher befuhr am Freitag Abend gegen 20.30 Uhr mit seinem Pkw die Lemgoer Straße, aus Lemgo kommend, in Richtung Lage. Zeugen berichteten, auf Höhe der Kreuzung Lemgoer Straße/ Flurstraße sei er zunächst mit dem linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Personenkraftwagens kollidiert und habe dann die Fahrt fortgesetzt. Circa 150 Meter nach der ersten Kollision geriet der Unfallfahrer wieder nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit der linken Fahzeugseite eines entgegenkommenden Pkw. Von dort aus prallte er auf die gegenüberliegende Straßenseite und kollidierte zunächst mit einem auf dem Seitenstreifen geparkten, dritten Pkw. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren, davor geparkten vierten Pkw geschoben. Eines dieser Fahrzeuge kam dann im Vorgarten eines Wohnhauses zu stehen. Der Unfallverursacher schleuderte zurück auf die Fahrbahn und kam dort zum Stehen. Durch den Unfall wurde der Unfallverursacher leicht am Kopf verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass ein weiteres, mittlerweile fünftes Fahrzeug durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Während der Unfallaufnahme räumte der Unfallverursacher ein, Alkohol getrunken zu haben. Zu einem freiwilligen Atemalkoholtest war der Fahrer nicht mehr in der Lage, so dass unmittelbar eine Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und in amtliche Verwahrung genommen. mk

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell