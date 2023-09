Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal- Bösingfeld - Brandstiftung an einer Hecke

Lippe (ots)

Zwei unbekannte Tatverdächtige setzten Samstag Nacht gegen 00.45 Uhr eine Hecke in der Rosenstraße in Brand. Dabei wurden ca. 10 Meter Hecke zerstört, bevor die Feuerwehr den Brand löschen konnte. Die Tatausführung konnte im Nachgang durch die Aufzeichnung einer am Haus angebrachten Videokamera beobachtet werden. Die Aufzeichnung wird der Kriminalpolizei zur Auswertung zur Verfügung gestellt. Sollten weitere Zeugen Angaben machen können, melden sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Detmold unter T. 05231-6090. mk

