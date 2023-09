POL-LIP: Horn- Bad Meinberg - Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Lippe (ots) - In dem Zeitraum von Donnerstag Abend bis Freitag Nachmittag wurde in Barntrup in ein Wohnhaus am Vogelsang eingebrochen. Dazu hebelten bislang unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort wurden sämtliche Räume durchsucht. Entwendet wurden diverse Schmuckstücke sowie eine größere Anzahl von Parfüms. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, ...

mehr