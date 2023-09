Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Führerscheinentzug nach Verkehrsunfallflucht

Lippe (ots)

Am Freitag gegen 13.00 Uhr ereignete sich in der Fürstengartenstraße ein Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Autofahrerin wollte entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren lassen und musste dazu in eine Lücke zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen ausweichen und warten. Beim Einlenken touchierte sie einen der geparkten Pkw. Zeugen berichteten dann, die Frau sei ausgestiegen, habe sich den Schaden angesehen und sei dann unvermittelt weggefahren. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung durch die Polizei konnte die Fahrerin mit ihrem Pkw in der Detmolder Innenstadt angetroffen werden. Aufgrund der Höhe des angerichteten Schadens an dem geparkten Auto wurde ihr Führerschein vor Ort sichergestellt. mk

