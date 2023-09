Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Diebstähle von drei Kleinkrafträdern

Lippe (ots)

Am Freitag wurden im Stadtgebiet Detmold gleich drei Kleinkrafträder (Motorroller) entwendet. Die Tatorte waren in der Temdestraße, der Sprottauer Straße sowie in der Hagenstraße. Die Fahrzeuge waren jeweils verschlossen auf einem Parkplatz bzw. vor Wohnhäusern abgestellt. Alle Fahrzeuge wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Sollten Zeugen beobachtet haben, wie sich jemand mit Werkzeugen an den Kleinkrafträdern zu schaffen gemacht hat, nimmt die Kriminalpolizei die Hinweise unterT. 05231-6090 entgegen. mk

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell