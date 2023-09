Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: Mit über 2 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag fiel einem aufmerksamen Zeugen um kurz nach 21 Uhr ein Radfahrer im Antoniusweg auf, der in Schlangenlinien unterwegs war und immer wieder das Gleichgewicht verlor. Der Zeuge verständigte die Polizei und verwickelte den offensichtlich betrunkenen Mann in ein Gespräch, so dass er keine weitere Gefahr für sich und andere darstellte. Als eine Streife des Polizeireviers Schwetzingen mit dem 32-jährigen Radfahrer einen Atemtest durchführte, zeigte das Gerät einen Wert von über 2,3 Promille an. Der Mann musste auf der Wache eine Blutprobe abgeben und sein Fahrrad wurde bis zur Erlangung der Nüchternheit in Verwahrung genommen.

Der 32-Jährige muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

