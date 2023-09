Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Felgendiebstähle im Industriegebiet Rohrbach-Süd - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Montagabend und Dienstagfrüh die Räder von zwei geparkten Fahrzeugen. Am Dienstag meldete ein 56-Jähriger der Polizei, dass ihm gegen halb acht ein auf mehreren Backsteinen aufgebockter Sprinter in einem Hinterhof in der Englerstraße aufgefallen war. Es zeigte sich, dass an dem Fahrzeug alle vier Räder sowie die Rückbank entfernt und gestohlen worden waren. Auch bei einem in der Nähe geparkten Mazda wurden die Reifen und Felgen nach dem gleichen Muster abmontiert und fortgeschafft. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen der Diebstähle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen in dem fraglichen Bereich, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-3418-0, zu melden.

