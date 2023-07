Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Durch Zeugen gestört

Landkreis Sömmerda (ots)

Diebe versuchten in Gangloffsömmern einen Zigarettenautomaten mit Gewalt zu öffnen. Gegen 03:40 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Thienemannstraße, wie sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Die Täter durchtrennten einen Standpfosten, wodurch der Automat umkippte. Als sie auf den Zeugen aufmerksam wurden, flüchteten sie mit einem Quad über einen Feldweg in Richtung Lützensömmern. Trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers konnten die Täter nicht gefasst werden. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0186445 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell