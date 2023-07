LPI-EF: Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Erfurt (ots) - Ein Einfamilienhaus wurde am Dienstag im Erfurter Norden Ziel von Einbrechern. Im Laufe des Tages verschafften sich die Täter unerkannt Zutritt zu dem Grundstück. Anschließend beschädigten sie eine Balkontür und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Zimmer und stahlen u. a. Bargeld und Schmuck im Wert von knapp 3.000 Euro. An der Balkontür verursachten sie einen Sachschaden von ...

mehr