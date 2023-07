Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrräder und E-Scooter gestohlen

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Montag auf Dienstag stahlen Unbekannte aus einem Keller und einer Abstellbox in Erfurt u. a. zwei Fahrräder und zwei E-Scooter. In der Altstadt hebelten die Täter mit Gewalt eine Haustür auf. Anschließend stahlen sie aus einem Vorraum zwei Fahrräder der Marke "Cube" im Wert von knapp 5.000 Euro. Aus einem angrenzenden Keller entwendeten sie außerdem eine Stereoanlage im Wert von etwa 300 Euro. Im Rieth griffen die Täter eine Abstellbox in einem Mehrfamilienhaus an. Nachdem sie den Verschlag mit Gewalt öffneten, stahlen sie zwei E-Scooter des Herstellers "Ninebot" und einen Akkuschrauber im Gesamtwert von über 2.000 Euro. In allen Fällen nahm die Polizei Strafanzeigen auf. (DS)

