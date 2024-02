Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Juweliergeschäft - Raub - Sachbeschädigung - Farbschmierereien

Fulda (ots)

Einbruch in Juweliergeschäft

Fulda. In der Nacht zu Sonntag (18.02.) brachen Unbekannte in einen Juwelierladen in der Heinrichstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und betraten den Innenraum. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand jedoch rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Raub

Fulda. In der Schlitzer Straße kam es am Sonntagabend (18.02.) zu einem Raub. Gegen 17.30 Uhr war dort ein 18-Jähriger aus Fulda mit seinem Fahrrad unterwegs, als nach derzeitigen Erkenntnissen im Bereich "Alt-Horas-Brunnen" zwei männliche Personen auf ihn zukamen. Einer der Männer stellte sich vor das Fahrrad und verhinderte so die Weiterfahrt, der andere zog den Fuldaer an den Armen zu Boden. In der Folge stahlen die Täter ein Portemonnaie aus der Umhängetasche des 18-Jährigen und flüchteten in Richtung Bushaltestelle. Von dort aus fuhren sie mit der Buslinie 2 davon. Der Fuldaer beschreibt die Täter folgendermaßen:

Täter 1: männlich, circa 17 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schmale Figur, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, schwarzer Weste, schwarzer Jogginghose mit roten Streifen und einer Gucci-Kappe

Täter 2: männlich, circa 17 Jahre alt, rund 180 cm groß, sehr schmale Figur, bekleidet mit einer dunkelblauen Calvin Klein Jacke

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Eichenzell. Unbekannte zerstachen zwischen Samstagnachmittag (17.02.) und Sonntagmorgen (18.02.) in der Straße Brückenrain im Ortsteil Löschenrod die beiden rechten Reifen eines weißen Kia Sportage. Das Auto stand dort am Gehweg. Es entstand rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmierereien

Fulda. Im Stadtteil Bronnzell in der Bockmühlallee beschmierten Unbekannte zwischen dem 12. Februar und dem 18. Februar die Außentüren zweier Toiletten im Bereich eines Kirchengebäudes mit Farbe. Es entstand rund 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell