Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss zwischen Kleinsassen und Wolferts

Fulda (ots)

Am Sonntag (18.02.) befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus Hofbieber mit seinem Audi Q3 gegen 11:00 Uhr die Landesstraße 3330 von Kleinsassen nach Wolferts. Von rechts bog aus Richtung Fohlenweide kommend eine 40-jährige, ebenfalls aus Hofbieber stammende VW Fahrerin kurz vor dem Audi auf die Landesstraße in dessen Fahrtrichtung ein. Beim Einbiegen missachtete sie die Vorfahrt des Audi-Fahrers. Dieser versuchte noch, eine Kollision durch Ausweichen zu verhindern. Als er sich in gleicher Höhe neben der VW-Fahrerin befand, rammte diese den Audi und dränge ihn auf die angrenzende Wiese. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Da bei der VW-Fahrerin Verdacht auf vorangegangenen Alkoholkonsum bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell