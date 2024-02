Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Kradfahrer

leicht verletzt

Fulda (ots)

Ein leicht verletzter Kradfahrer und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4.500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Sonntag (18.02.), gegen 00.20 Uhr, in Fulda in der Petersberger Straße Kreuzungsbereich Zieherser Weg / Straße Am Kleegarten.

Ein 19-jähriger Mann aus dem Landkreis Fulda befuhr mit seinem PKW, einem VW Golf, den linken von zwei Fahrspuren der Petersberger Straße aus Fahrtrichtung Dalbergstraße kommend in Fahrtrichtung Petersberg. In Höhe des Zieherser Weges bog der Golffahrer mit seinem PKW verbotswidrig nach links in den Zieherser Weg ein und übersah hierbei offenbar einen auf der Petersberger Straße stadteinwärts fahrenden Kradfahrer.

Beide Fahrzeugführer hatten zunächst jeweils für ihre Fahrtrichtung Rotlicht. Beim zeitgleichen Umschalten der Lichtzeichenanlage auf Grünlicht und zeitgleichem Anfahren kam es im weiteren Verlauf zum Zusammenprall der Fahrzeuge.

Der Kradfahrer, ein ebenfalls 19-jähriger Mann aus dem Landkreis Fulda, der mit seinem Krad, einer KTM 690, unterwegs war, hatte Glück im Unglück. Er wurde durch den Zusammenprall nur leicht verletzt und vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda, Tel.: 0661-105 2300

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell