POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Bad Hersfeld (ots)

An der Kreuzung Hainstraße / Berliner Straße kam es am Samstagabend (17.02.), gegen 18.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 32-jährige Hersfelderin leicht verletzt wurde. Die Frau war in ihrem Seat unterwegs auf der Berliner Straße und wollte nach links in die Hainstraße einbiegen, als von links auf der Hainstraße ein 61-Jähriger Hersfelder mit seinem Suzuki dem Seat in die Seit fuhr. Der Mann war offensichtlich in den Einmündungsbereich eingefahren, obwohl die Lichtzeichenanlage für ihn Rotlicht angezeigt hatte. Neben den leichten Verletzungen bei der Frau entstand auch Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro an den Fahrzeugen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

