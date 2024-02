Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach 2 Verkehrsunfallfluchten im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Philippsthal(Werra). Am Samstag (17.02.) befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Transporter gegen 10.50 Uhr das Tankstellengelände im Bereich der Eisenacher Straße 15 in Philippsthal. Beim Versuch in eine der dortigen Waschboxen rückwärts einzufahren stieß der Kastenaufbau des Fahrzeugs gegen die Verblendung des Querträgers der Waschbox. Diese wurde eingedellt und zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000,- Euro Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-932-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Hersfeld. Am Samstag (17.02.) beschädigter ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 14.10 Uhr im Bereich eines OBI-Baumarkts in der , Heinrich-von-Stephan-Straße beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen PKW BMW, 1er Modell. An diesem waren Kratzspuren am Stoßfänger hinten rechts sowie am hinteren Kotflügel der Beifahrerseite erkennbar. Der Sachschaden wird auf etwa 1400,- Euro geschätzt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-932-0 in Verbindung zu setzen.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell