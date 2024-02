Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in 36088 Hünfeld, Kreuzbergstraße.

Hünfeld (ots)

Am Donnerstag, 15.02.2024, in der Zeit von 10.30 Uhr - 15.00 Uhr wurde ein blauer Opel Corsa, welcher in 36088 Hünfeld, Kreuzbergstraße 24, geparkt stand, am rechten Heck leicht beschädigt. Es entstand Sachschaden von ca. 100 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dem Spurenbild nach handelt es sich um ein schwarz lackiertes Kraftfahrzeug bzw. eines mit schwarzem Kunststoffstoßfänger.

Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten, sich an die Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer: 06652/9658 - 0 zu wenden.

