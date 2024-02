Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Fulda

Eine 46-jährige Frau aus Fulda parkte in der Zeit von Donnerstag (15.02.), 22.00 Uhr, bis Freitag (16.02.), 07.15 Uhr, in Petersberg, Breitunger Straße 2, auf dem dortigen Gelände einer Tankstelle, ihren PKW, einen roten VW-Golf, ordnungsgemäß in einer Parkbucht. Als die 46-Jährige ihren PKW wieder benutzen wollte, musste sie einen frischen Schaden an der Beifahrerseite feststellen.

Der oder die unbekannte Verursacher / Verursacherin beschädigte vermutlich beim Ein-oder Ausfahren aus der Parklücke den geparkten PKW der 46-Jährigen.

Anschließend flüchtete der oder die unbekannte Verursacher/Verursacherin von der Unfallstelle.

An dem PKW der 46-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-1050, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache im Internet unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda

