Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Baumaschinen gestohlen - Handtaschendiebstahl - Diebstahl - Wohnhausbrand

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Baumaschinen gestohlen

Rotenburg a.d. Fulda. In der Nacht zu Mittwoch (14.02.) entwendeten Unbekannte aus einer abgeschlossenen Box in einer Lagerhalle in der Straße "Alte Lehmkaute" Baumaschinen im Gesamtwert von circa 8.000 Euro. Nach aktuellem Kenntnisstand handelt es sich bei den gestohlenen Maschinen um einen Föhnautomaten für Flachdächer. Es entstand außerdem geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handtaschendiebstahl

Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen am Donnerstag (15.02.), zwischen 8.15 Uhr und 8.30 Uhr, die Handtasche einer 69-jährigen Frau aus Bad Hersfeld. Zur Tatzeit befand sich die Dame in einem Geschäft in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Bebra. Einen Parfumflakon im Wert von rund 40 Euro stahlen zwei bislang Unbekannte am Donnerstagnachmittag (15.02.), gegen 15 Uhr, aus einer Drogerie in der Nürnberger Straße. Augenscheinlich handelte es sich bei den beiden Tätern um Minderjährige. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnhausbrand

Schenklengsfeld. Am Donnerstag (15.02.) kam es zum Brand eines Fachwerkhauses in der Konroder Straße.

Nach aktuellem Kenntnisstand informierten die Bewohner die Rettungskräfte über eine starke Rauchentwicklung und das Feuer. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Hausbewohner bereits eigenständig und unverletzt aus dem Gebäude begeben. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten, wodurch ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindert werden konnte. An dem Wohnhaus entstand durch den Brand jedoch erheblicher Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe, ist derzeit jedoch noch unklar. Auch inwieweit das Haus weiterhin bewohnbar sein wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht geklärt.

Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld hat nun die Ermittlungen aufgenommen und in diesem Zusammenhang den Brandort begutachtet. Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist momentan allerdings noch unklar.

Sandra Suski

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell