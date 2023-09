Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Europaweit gesuchter Betrüger bei Verkehrskontrolle festgenommen

Melle (ots)

Am Dienstag gegen 04:20 Uhr kontrollierte eine Funkstreife der Polizei Melle an der Riemsloher Straße einen Opel Vivaro mit lettischer Zulassung. Im Fahrzeug befand sich eine polnische Familie mit Wohnsitz in den Niederlanden. Eine Überprüfung ergab, dass der 54-jährige Fahrzeugführer mit einem europäischen Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann wurde festgenommen und zum Kommissariat nach Melle gebracht. In den Mittagsstunden wurde der Festgenommene dem Amtsgericht Osnabrück vorgeführt. Der 54-Jährige erklärte sich mit der Auslieferung an die polnischen Justizbehörden einverstanden, zunächst tritt der Mann seine Haft jedoch in einer niedersächsischen JVA an. Der Mann wurde in Polen wegen betrügerischer Immobiliengeschäfte rechtskräftig zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.

