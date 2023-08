Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Diebstahl einer Rüttelplatte

Glandorf (ots)

Zwischen Mittwoch 16 Uhr und Donnerstag 06 Uhr wurde in Glandorf eine Rüttelplatte entwendet. Unbekannte entwendeten die Baumaschine von einer Baustelle, der Tatort befindet sich in einer Stichstraße des Prozessionswegs. Spuren zufolge, könnte die Rüttelplatte in Richtung Schulstraße und Ludwig-Windthorst-Schule gezogen worden sein. Dort stand wahrscheinlich ein Fahrzeug zum Abtransport bereit. Es handelte sich um eine Maschine vom Typ "Wacker Neuson DPU3060H". Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Hinweise zu dem Diebstahl werden unter 05401/83160 von der Polizei entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell