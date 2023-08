Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Frau musste Transporter ausweichen und überschlug sich - Unfallflucht

Belm (ots)

Am Donnerstag um 08:44 Uhr wurde die Polizei Belm auf die Jeggener Straße gerufen, dort sollte es zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sein. Eine 30-jährige Belmerin hatte die Jeggener Straße (K322) von Belm in Richtung Jeggen befahren. Im Kurvenbereich auf Höhe der Hausnummer 13 kam ihr ein Fahrzeug entgegen, welches zum Teil auf ihrer Fahrspur unterwegs war. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich die Belmerin nach rechts aus. Ihr Renault Twingo kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen Transporter gehandelt haben, eine genauere Beschreibung liegt leider nicht vor. Wer Hinweise zum Unfall oder dem gesuchten Transporter geben kann, meldet sich bitte bei den Beamten in Belm unter 05406/898630.

