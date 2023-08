Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 17-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag wurde eine Recklinghäuserin bei einem Unfall gegen 13.40 Uhr leicht verletzt. Die 17-jährige befuhr den Radweg auf der Kemnastraße in nördlicher Richtung. Zeitgleich setzte ein 22-jähriger Marler seinen Van zurück und kollidierte dabei mit der Radfahrerin. Die junge Frau stürzte und verletzte sich leicht. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

