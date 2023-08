POL-RE: Gladbeck: Einbruch in Halle - Alarm verscheucht Täter

Recklinghausen (ots) - Die Kolleginnen und Kollegen aus Wuppertal bitten um Mithilfe bei der Suche nach einer 16-Jährigen. Sie wurde zuletzt am 19.08.2023 in Bottrop gesehen. Hier finden Sie den Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5585128 Anfragen bitte ich an die Polizei Wuppertal zu richten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen Corinna Kutschke Telefon: 02361 / 55 ...

