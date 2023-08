POL-RE: Bottrop: Vermisste aus Remscheid gesucht

Recklinghausen (ots) - Am Sonntag wurde eine 38-jährige Frau aus Castrop-Rauxel von einem bislang unbekannten Mann in einem Park an der Ecke Am Stadtgarten/ Glückaufstraße belästigt. Der Mann stellte sich gegen 11.25 Uhr vor die Spaziergängerin, entblößte sein erigiertes Glied und fasste sich an. Die 38-Jährige lief daraufhin weg und informierte die Polizei. Der Unbekannte lief in Richtung Am Stadtgarten ...

