POL-RE: Recklinghausen/ Herten: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Drei bislang Unbekannte verschafften sich am späten Freitagabend (21.35 Uhr) Zugang zu einem Firmengelände an der Lise-Meitner-Straße. Sie rissen einen Bewegungsmelder aus der Wand und flüchteten kurz darauf in unbekannte Richtung, da die Sicherheitsfirma auf die Täter aufmerksam wurde. Die Männer wurden wie folgt beschrieben: 1. Täter: schwarze Jeans, weiße Schuhe, schwarze Jacke, kurze schwarze Haare. 2. Täter: Bluejeans, schwarze Schuhe, schwarze Jacke, kurze schwarze Haare. 3. Täter: schwarze Jogginghose mit weißen Seitenstreifen, schwarze Schuhe sowie eine graue oder grüne Jacke. Sie sollen nach erster Einschätzung ca. 16 - 18 Jahre alt gewesen sein. Unterwegs waren sie mit einem Lieferwagen, der zuvor in Dortmund als gestohlen gemeldet wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagmittag entwendeten bislang unbekannte Diebe diverse Werkzeuge aus einem Abstellschuppen einer Kirchengemeinde an der Friedrich-Ebert-Straße. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Herten

Aus einer Werkshalle an der Hohewardstraße entwendeten Unbekannte diverse Messingblöcke. Sie hebelten ein Fenster auf und verschafften sich auf diese Weise Zugang zur Halle. Tätig waren die Diebe in der Nacht zu Sonntag. Nähere Angaben zur Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Am Sonntagabend entwendete ein 46-jähriger Hertener mehrere Kupferrohre von einem Betriebshof an der Storcksmährstraße. Er zerlegte die Rohre in kleine Teilstücke, um sie in einer Kiste transportieren zu können, die an einem Fahrrad angebracht war. Ein Zeuge beobachtete den Hertener gegen 20.30 Uhr dabei und informierte die Polizei. Kurz vor deren Eintreffen flüchtete der Verdächtige auf seinem Fahrrad, konnte aber zeitnah gestellt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

