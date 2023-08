Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Doppelt so schnell wie erlaubt - Polizei erwischt Raser

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat am Wochenende (Freitag und Sonntag) auf der Kirchhellener Straße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Von rund 600 Fahrzeugen waren 44 zu schnell unterwegs - wobei die meisten die erlaubten Stundenkilometer nur so weit überschritten hatten, dass sie mit einem Verwarnungsgeld davonkamen. Hei einem Autofahrer und drei Motorradfahrern traf das nicht zu, ihre gemessene Geschwindigkeit lag im Ordnungswidrigkeitenbereich (Bußgeld). Spitzenreiter war ein Motorradfahrer, der mit 125 km/h gemessen wurde - bei erlaubten 50. Ein Porsche-Fahrer war mit 111 km/h unterwegs. Somit waren Beide mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Sie erwartet neben Punkten und Bußgeld (über mehrere hundert Euro) auch ein Fahrverbot. Bei den Kontrollen wurde außerdem ein Fahrer erwischt, dessen Kind im Auto nicht angeschnallt war - auch das ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt ist.

